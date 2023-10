Palermo, tornano i lavori sul ponte Corleone: gli scavi saranno effettuati la notte

Nei prossimi giorni torneranno i lavori sul ponte Corleone, a Palermo, in viale Regione Siciliana. La buona notizia, a differenza delle altre volte, è che gli interventi saranno effettuati in notturna. A stabilirlo un'ordinanza dell'ufficio di mobilità di Palermo. Le opere partiranno dalla carreggiata in direzione Catania, per poi interessare quella opposta verso Trapani.

Gli operai della ditta incaricata effettueranno degli scavi per degli interventi di natura elettrica, dalle 22 e le 5 del mattino. Dovrebbero durare tre giorni e saranno effettuati, con ogni probabilità, la settimana prossima.

Ci sarà la chiusura della circolazione veicolare sulla semicarreggiata interessata dai lavori; l'istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati e il divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati. Ovviamente la zona del cantiere sarà interdetta alla circolazione stradale.