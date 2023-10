Supermercati in Sicilia a prezzi scontati con il patto inflazione: l'elenco completo nelle 9 province

Dal 1° ottobre al 31 dicembre, per 3 mesi, alcuni dei punti vendita dei supermercati di tutta Italia aderiranno all’iniziativa che il governo ha messo in piedi per contrastare l’inflazione. Si venderanno a prezzi calmierati tutta una serie di prodotti di prima necessità. Si tratta sia alimentari che non, prodotti per l’infanzia e di largo consumo, che saranno determinati dalle aziende e dalle catene distributive. Un vero e proprio “paniere tricolore” come l’ha battezzato il premier Giorgia Meloni, che verrà messo a disposizione dei consumatori attraverso iniziative ad hoc come prezzi fissi, promozioni, prodotti a marchio del distributore e carrelli a prezzo scontato o unico.

Per contrastare il caro-spesa e tutelare il potere d’acquisto dei cittadini è fondamentale il coinvolgimento dei principali attori della filiera, dalla distribuzione moderna e classica al mondo delle cooperative, delle farmacie, delle parafarmacie, dell’industria, della produzione, dell’artigianato e dell’agricoltura.

Al Patto anti-inflazione hanno aderito 32 associazioni del Sistema Italia: in pratica, tutte le associazioni della distribuzione moderna, del commercio tradizionale, esercenti e cooperative, settore farmaceutico e parafarmaceutico: Federdistribuzione, Ancd – Conad, Ancc – Coop, Confcommercio, Fiesa – Confesercenti, Confcooperative – consumo e utenza, Confimprese, Federfarma, Assofarm, Farmacieunite, Federfardis, Mnlf, Culpi, Fnpi, Unaftisp. L’ok è arrivato anche dalle principali associazioni del mondo dell’industria alimentare e non.

L'iniziativa ovviamente sarà presenta anche in Sicilia. In questo link (clicca qui) presenti tutti i supermercati che hanno aderito in tutte le province dell'Isola.