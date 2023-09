Palermo, ad un anno dalla chiusura il Baby Luna riapre con un nuovo look

Aveva chiuso nei primi giorni di aprile 2022, dopo 44 anni di onorata attività. Adesso, dopo poco più di un anno da quelle saracinesche abbassate, il mitico bar "Baby Luna", punto di riferimento per intere generazioni, riapre i battenti.

Sotto la guida dei nuovi proprietari Gioacchino e Nina Ciresi, che hanno totalmente ristrutturato il tutto trasformandolo in un moderno lounge bar, la struttura da oggi è aperta, con un evento a porte chiuse, una sorta di inaugurazione, e poi con l'ingresso al pubblico previsto dalle 23. Da domani, 1 ottobre, il locale sarà poi aperto 24 ore su 24, con 15 dipendenti a servizio.

Le porte del Baby Luna, si erano chiuse circa un anno fa quando i vecchi proprietari si arresero dopo i disagi causati dai lavori sul ponte Corleone, a pochissimi metri dal locale, che di fatto non permettevano più il transito con l’auto nella piazzola dove ha sede il locale Un disagio enorme che aveva fatto alzare bandiera bianca. I lavori, adesso, ci sono ancora, ma si sono spostati e dunque la piazzola è tornata usufruibile per tutti quei giovani che la utilizzavano come punto di incontro per la serata o come stop and go per consumare qualcosa e ripartire.