Le Ferrovie dello Stato assumono, posti di lavoro anche per diplomati: ecco i requisiti e come candidarsi

Nuovi posti di lavori nelle Ferrovie dello Stato, anche per i diplomati. Qualche settimana fa è stato ottoscritto, dopo una lunga trattativa, l’accordo tra il Gruppo FS Italiane e la controllata Trenitalia con le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie, il che è aperto le porte a circa nuovi ingrassi.

Azienda e sindacato hanno condiviso azioni concrete a favore del personale degli equipaggi e del commerciale, prevedendo inoltre un’evoluzione del modello organizzativo di vendita e assistenza volto ad assicurare una maggiore vicinanza al cliente. Il percorso relazionale proseguirà dopo la pausa estiva.

I posti disponibili sono nell'ambito della manutenzione e assistenza tecnica, elettronica e elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni, trasporti e logistica, meccanica, meccatronica ed Energia.

Per questo i diplomati in questo settore avranno una corsia preferenziale, così come quelli del Liceo Scientifico, Liceo Scientifico – opzione scienze applicate e sezione a indirizzo sportivo. Il voto di diploma può essere utilizzato come requisito preferenziale.

Posti anche come macchinista, responsabile della conduzione dei treni. Gli apprendisti impareranno a interagire quotidianamente con apparecchiature innovative ed altamente tecnologiche.

Gli interessati devono presentare la propria candidatura online sul sito di Ferrovie dello Stato nella sezione Offerte di lavoro, cercando quelle attive in Sicilia, entro lunedì 2 ottobre.

Come candidarsi

Il nostro principale canale di reclutamento è costituito dalle domande spontanee pervenute attraverso la compilazione dell’apposito form per l’inserimento del CV.

La prima fase del percorso di selezione prevede l'effettuazione di un assessment online a cui vengono invitati i profili maggiormente in linea ai requisiti della figura ricercata. L'assessment si svolge attraverso l'accesso a una piattaforma digital e comprende solitamente test/questionari che vanno a sondare le abilità/capacità/attitudini rispetto al ruolo ricercato.

I test hanno una durata temporale ma, nell'arco di validità dell'assessment online, possono essere svolti in qualsiasi momento della giornata o in giorni diversi nell’arco della validità temporale comunicata.

Inoltre, i risultati che ottieni ai test effettuati agli assessment online saranno validi per 12 mesi. Pertanto, qualora avessi già partecipato ad un precedente assessment online prenderemo in considerazione i risultati ottenuti precedentemente.

Colloquio motivazionale

Si tratta di un intervista a cura delle Risorse Umane che è finalizzata a rilevare motivazione e caratteristiche in relazione ai requisiti richiesti dal ruolo. Durante questa fase per verificare la validità dei test online fatti precedentemente è possibile ri-somministrare uno o più test dell'assessment online.

Colloquio tecnico

Intervista a cura del manager di business finalizzata alla rilevazione delle conoscenze scolastiche di base e del ragionamento applicato a problemi tecnici o, nel caso di candidati esperti, alla rilevazione delle competenze professionali sviluppate

Ulteriori prove possono essere previste per specifiche figure professionali:

test di personalità, prova pratica (es.guida) e/o di abilità manuale, prova di efficienza fisica, prova di conoscenza della lingua inglese.

Requisiti fisici richiesti

La verifica dei requisiti fisici previsti in relazione al ruolo oggetto della ricerca costituisce condizione necessaria per il superamento dell'intero iter selettivo ai fini dell'assunzione.