Palermo, il Mondello Palace Hotel passa nell'orbita  della multinazionale francese Accor

Il Mondello Palace Hotel è stato rilevato da una multinazionale, la francese Accor, che a Palermo è già presente con il Palermo centro hotel Mercure.

La struttura chiusa da tempo si appresta a cambiare volto con importanti lavori di ristrutturazione. Un nuovo look moderno e accattivante, il restyling degli interni ma anche delle parti esterne puntando sul giardino che possa essere anche luogo di grandi eventi e non più una ma due piscine, una delle quali riservata agli ospiti dell’hotel mentre la seconda aperta al pubblico e accessibile anche dall’esterno dell’hotel non solo per i turisti ma anche per i palermitani che vogliono alternare il mare alla piscina.