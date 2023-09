Concorso Inps per diplomati, disponibili 585 posti: il bando in arrivo e i requisiti

In arrivo il bando per un nuovo concorso Inps per 585 diplomati. Nei prossimi giorni, non più tardi della metà di settembre, l'istituto pubblicherà le direttive per assumere personale, anche se soprattutto di categoria economica B e cioè per chi è in possesso del diploma di maturità.

Oltre i generici requisiti di accesso ai concorsi pubblici, come, ad esempio, la cittadinanza italiana, per questo concorso il candidato dovrà essere in possesso almeno del diploma di scuola secondaria di II grado (il diploma di maturità) conseguito al termine di un corso di studi di durata quinquennale, successivo alla scuola dell’obbligo.

Tutte le informazioni si potranno trovare, a giorni, sul sito web ufficiale dell’Inps, dove vengono pubblicati i bandi e tutte le direttive relative ai concorsi in corso e dove saranno indicate le modalità di selezione e le scadenze per la presentazione delle domande.