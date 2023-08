Policlinico di Palermo, concorso per biologo/biotecnologo: i requisiti, il bando

L'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Palermo ha pubblicato un bando per la selezione della figura del biologo/biotecnologo. Si tratta di un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico libero professionale, della durata di un anno, eventualmente rinnovabile, da assegnare nell’ambito del Progetto Obiettivo di PSN 2017 az. 4.1.27: “Utilizzo di nuove tecniche molecolari per l’individuazione precoce di determinanti genetici di resistenza ai farmaci antitubercolari”. Il compenso che percepirà il professionista è di 25 mila euro iva compresa.

IL BANDO

I compiti del biologo/biotecnologo

I compiti del biologo/biotecnologo consisteranno prevalentemente nell'esecuzione di metodiche di laboratorio finalizzate all'identificazione e caratterizzazione molecolare di ceppi microbici e valutazione di farmaco resistenza attraverso metodi fenotipici e molecolari, con particolare riferimento al micobatterio tubercolare, e alla valutazione di potenziali correlati genetici di resistenza ad antibiotici.

I requisiti

I candidati dovranno possedere tra i requisiti: la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Ue; gli stranieri devono conoscere la lingua italiana; godimento di diritti civili e politici; non avere condanne penali non essere destituito o dispensato da impieghi o incarichi professionali presso la pubblica amministrazione; assenza di rapporto di lavoro dipendente con amministrazioni pubbliche o privati giuridicamente incompatibili con il bando; essere fisicamente idonei a svolgere la mansione.

I requisiti specifici

I candidati, oltre ai requisiti generici, dovranno possedere: diploma di laurea magistrale in biologia o equipollente; abilitazione all'esercizio della professione; iscrizione al relativo albo professionale.

La valutazione

La Commissione per ogni singolo candidato ha 60 punti da assegnare. Per il colloquio 40/60 punti che potrà essere integrato da una possibile prova pratica; 20/60 punti ripartiti tra titoli per carriera (massimo 5 punti), titoli di studi o accademici (massimo 5 punti), pubblicazioni e titoli scientifici (massimo 5 punti), curriculum (massimo 5 punti).

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione va presentata entro il 19 settembre, in carta semplice, inviandola all'indirizzo [email protected]. I dettagli dell'Avviso possono essere consultati sul sito del Policlinico all'indirizzo https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=198863f639b24242b85dba5da7447c96.