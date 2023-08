Concorso per collaboratori amministrativi al Cnr: posti anche a Palermo

Il Consiglio nazionale delle ricerche ha bandito un concorso per il reclutamento di 138 collaboratori amministrativi, a tempo pieno e indeterminato. Il bando è aperto ai diplomati e sono in totale 138 i posti a disposizione.

Le sedi di lavoro

I 138 posti di lavoro sono così ripartiti: 59 a Roma; 13 a Napoli; 10 a Milano; 8 a Pisa; 7 ciascuno a Padova, Bologna e Bari; 5 a Firenze; 4 a Torino; 3 a Genova; 2 ciascuno a Monza e Brianza, Pavia, Palermo e Cagliari; 1 ciascuno a Trieste, Venezia, Parma, Avellino, Lecce, Potenza e Cosenza. Non è consentito inoltrare la domanda per più di un ambito territoriale.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso: della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; del diritto di soggiorno; del diritto di soggiorno permanente; del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; dello status di rifugiato; dello status di protezione sussidiaria; avere un’età anagrafica pari o superiore a 18 anni; essere in regola per quanto riguarda gli obblighi di leva; non aver riportato condanne penali che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; godere dei diritti civili e politici; essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ex scuole superiori).

Le prove

Il concorso preveder tre prove: scritta, orale e valutazione dei titoli.

Come presentare la domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente online tramite il portale InPa o quello specifico dei concorsi CNR, entro le ore 18:00 dell’11 settembre 2023. Per poter partecipare occorre lo Spid e una Pec intestata al candidato.