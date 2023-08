Informagiovani cerca personale a Palermo, i requisiti e come presentare la candidatura

L'associazione InformaGiovani cerca personale per la sede di Palermo. L'ente di coordinamento di un network europeo di organizzazioni giovanili che si occupano di volontariato e mobilità internazionale, educazione non formale e informazione giovanile, ha aperto le selezioni per potenziare le proprie attività. La sede di lavoro è Palermo ed è richiesta la disponibilità a viaggiare per periodi medio-brevi (massimo 2 settimane), per lo svolgimento di mansioni in progetti sul territorio nazionale e all’estero. La retribuzione lorda mensile, con inquadramento nella categoria di impiegato esperto informazione per i giovani, livello D1, sarà pari a 1.265,60 euro per 13 mensilità annue.

I profili richiesti

La selezione ha l’obiettivo d'individuare nuove figure di staff che affianchino l’attuale gruppo di lavoratori e volontari, di entrambi i sessi, nella gestione delle attività associative, e si rivolge a coloro che abbiano interesse a costruire un percorso personale e professionale di medio-lungo termine nel settore delle organizzazioni giovanili e di volontariato e nell’educazione non formale. Pur avendo ciascuno mansioni specifiche, a tutto lo staff è richiesta la disponibilità e la flessibilità necessarie all’interno di un contesto associativo impegnato in diversi progetti, tipico delle organizzazioni non profit.

I requisiti

I requisiti sono: conoscenza della lingua inglese almeno di livello B2 (non è necessaria una certificazione); esperienza nell’utilizzo di applicativi office, in particolare e almeno Word ed Excel o equivalenti. Viene inoltre apprezzata l’esperienza nell’uso di Power Point o equivalenti; competenze di base nell’utilizzo dei social network; patente di guida B con disponibilità alla guida di mezzi dell’associazione.

La precedente esperienza lavorativa o di volontariato nell’ambito dell’associazionismo non è obbligatoria ma viene valutata positivamente. L'ente fa sapere che occorre saper lavorare sia utilizzando la lingua italiana che inglese.

I compiti

I compiti richiesti sono: rapporti con i partner e i partecipanti nei progetti; attività di informazione giovanile o con strumenti digitali (creazione testi per blog e newsletter) o con attività in presenza di tipo non formale (organizzazione di laboratori tematici, utilizzo di tecniche non formali quali giochi, simulazioni, ecc.) o con attività di sportello, presso l’ufficio dell’Associazione o altri punti a ciò destinati

Supporto logistico per organizzazione di progetti di mobilità e volontariato internazionali (supporto ai partecipanti per la preparazione, acquisto biglietti, organizzazione spazi, montaggio e smontaggio attrezzature, ecc.). Inoltre, chi verà selezionato dovrà occuparsi del supporto per rendicontazione progetti nazionali e comunitari (scrittura report di attività, raccolta e organizzazione documentazione contabile, caricamento dati su formulari, verifica documenti di viaggio, ecc).

Come presentare la candidatura

Per presentare la candidatura occorre inviare, entro le ore 23.59 dell'8 settembre, un curriculum (massimo 2 pagine), con una lettera di motivazione in inglese e/o un video di presentazione, sempre in lingua inglese, all’indirizzo email [email protected] con oggetto “Selezione staff 2023”.