Ministero della giustizia: 333 assunzioni in tutta Italia per 7 nuovi uffici periferici, posti anche a Palermo

Trecentotrentatrè assunzioni in 7 nuovi uffici periferici del ministero della Giustizia. Si tratta di un passo in avanti verso l’attuazione di un decentramento amministrativo, con l'obiettivo di rendere più vicino il ministero della giustizia ai territori. I nuovi uffici periferici partiranno appena verranno completate le procedure di assunzione del personale. I concorsi verranno banditi in autunno.

I nuovi sette uffici periferici

I 333 neo assunti saranno dislocati nelle sedi di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli e Palermo. Nel capoluogo campano la struttura è già operativa e si avvale del personale precedentemente assegnato alla Direzione generale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari cittadini. Nel bando di concorso verrà esplicato il numero di posti assegnato ad ogni ufficio.

I compiti

I nuovi sette uffici avranno competenza interdistrettuale di supporto agli uffici giudiziari. Si occuperanno all’ analisi dei bisogni degli uffici sul territorio e all’acquisizione di beni e servizi, svolgendo anche funzioni ausiliarie per le Conferenze permanenti, programmazione, valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare destinato all’attività giudiziaria e coordinamento con gli organi periferici del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dell'agenzia del demanio.

I profili professionali

I profili professionali per i quali, nel prossimo autunno, verranno banditi i concorsi sono: direttore, funzionario, assistente e operatore giudiziario, funzionario e assistente tecnico, funzionario contabile, assistente informatico e conducente di automezzi. Si procederà anche agli scorrimenti di graduatoria.