Farmacia dei servizi, come partecipare al master a Palermo: «Bando la prossima settimana»

Sarà pubblicato la prossima settimana il bando per la selezione di 20 farmacisti under 45 di Palermo e provincia per formare giovani professionisti più aperti alle innovazioni, al sociale, alla solidarietà e ai bisogni dei cittadini e dei territori. Sta cambiando, infatti, il ruolo del farmacista che oggi si affianca sempre più a quello del medico di medicina generale, dello specialista di medicina territoriale e dell’ospedale. La cosiddetta farmacia dei servizi ora è realtà.

Ed ecco che sarà stilata una graduatoria di 20 farmacisti under 45 che parteciperanno al Master Executive - co-finanziato da Federfarma Palermo e Ordine dei farmacisti di Palermo e gestito dalle Università di Torino e Palermo. Il bando sarà disponibile, sui siti www.utifarma.it, www.ordinefarmacistipalermo.it e www.agifarpalermo.it.

Si tratta di una Masterclass di due anni, che partirà il prossimo mese di ottobre con frequenza obbligatoria e articolata in 20 lezioni di 4 ore ciascuna, con approcci e simulazioni. I docenti, fra i quali Paola Brusa dell’Università di Torino, Viviana De Caro dell’Università di Palermo e il manager di risorse umane Michele Ciccolella, trasferiranno competenze di base e specialistiche in varie branche, come organizzazione del sistema e della categoria; comunicazione interna ed esterna; leadership; politica sindacale; tecniche di negoziazione; nuove responsabilità; rapporti con medici di medicina generale, della medicina del territorio, Asp e strutture ospedaliere; modalità di gestione dei nuovi servizi alla comunità;

relazioni con gli enti assistenziali, di solidarietà e del terzo settore.

«Crediamo in una farmacia che è cambiata e continuerà ad evolversi con nuovi servizi, più aperta ai cittadini e al sociale - commenta il presidente di Federfarma Palermo, Roberto Tobia -. Il nuovo ruolo impone ai giovani di avere un'opportunità in più di formarsi per affrontare le sfide del futuro».

Il bando è stato presentato a Palermo nella chiesa di Sant'Andrea degli Aromatari. «Sarà pubblicato tra pochi giorni - spiega il presidente dell’Ordine dei farmacisti di Palermo, Mario Bilardo -. Per partecipare sarà richiesta la presentazione di un curriculum e sarà necessario affrontare un test di selezione e una prova attitudinale. Un comitato scientifico valuterà l'insieme dei tre elementi e formerà una graduatoria di 20, massimo 25 giovani, che saranno ammessi al master».

Nel video Tobia e Bilardo.