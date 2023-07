Istituto nazionale di astrofisica, concorsi per funzionari e collaboratori: Palermo tra le sedi di lavoro

L’Istituto nazionale di astrofisica ha bandito due concorsi, rivolti a diplomati e laureati, finalizzato alla copertura di 19 posti di lavoro. Si tratta del principale ente di ricerca pubblico italiano per l’astronomia e l’astrofisica. I profili richiesti sono quelli di funzionario di amministrazione e collaboratore di amministrazione. Le selezioni pubbliche prevedono l’assunzione mediante contratto a tempo indeterminato. Per quanto riguarda la figura di funzionario, la sede di lavoro prevede anche l'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Palermo.

BANDO FUNZIONARIO

BANDO COLLABORATORE

I profili

I posti disponibili sono 19: 12 funzionario di Amministrazione e 7 di collaboratore di Amministrazione. Le sedi di lavoro sono dislocate su tutto il territorio nazionale. Non ci sono limiti d'età.

Le prove

Qualora il numero delle domande di ammissione alla procedura concorsuale sia superiore di oltre 50 volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuno dei profili. Per ambedue i concorsi le prove sono le seguenti: eventuale prova preselettiva; prova scritta; prova orale;

valutazione dei titoli. Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a 21/30.

Come presentare la domanda

Le domande di partecipazione ai concorsi devono essere presentate entro e non oltre il prossimo 3 agosto, tramite la piattaforma informatica denominata PICA e collegandosi ai link dell'Inaf.