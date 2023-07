Palermo, aumentano le ore di lavoro del personale della Reset

A Palermo i lavoratori della Reset da oggi incrementano di due ore a settimana (da 34 a 36) il loro impegno di lavoro. Al momento copertura sino alla fine dell'anno, l'amministrazione studia il modo di potere rendere questa misura strutturale. «È un segnale - commentano il sindaco Roberto Lagalla, il vicesindaco Carolina Varchi e l’assessore comunale Andrea Mineo - di grande attenzione. L’aumento delle ore è frutto di uno sforzo teso a un rilancio della società. Verso questa direzione va anche la prossima sfida che riguarda l’elaborazione del nuovo contratto di servizio».

Dichiara «soddisfazione» a nome di tutto il Consiglio d’amministrazione il presidente Fabrizio Pandolfo, che parla di «proattivo interesse dell’amministrazione nei confronti della società che da tanto aspettava un concreto segnale e riconoscimento per le attività, sempre più importanti e fondamentali, che la Reset. effettua nel territorio cittadino. Il Cda, nel ringraziare anche le parti sociali, con le quali si è condiviso l’accordo per l’aumento delle ore, ritiene - continua Pandolfo - che con il prossimo riequilibrio del bilancio, l’amministrazione ed il Consiglio tutto saranno impegnati affinché migliorino sempre più le condizioni contrattuali della Reset». Allo stesso tempo, aggiunge Pandolfo, «si garantisce che, come Cda saranno messe in campo tutte quelle azioni al fine di assicurare servizi più efficienti ed efficaci, tutte azioni a favore della committenza, ovvero la cittadinanza, oggi più che mai attenta ai servizi resi effettuati dalla Reset».