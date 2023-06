Arcaplanet cerca personale anche in Sicilia dopo le nuove aperture: domande e requisiti

Arcaplanet si espande ancora in Sicilia e l'azienda è alla ricerca di figure per implementare il personale e nello staff. Tra i profili richiesti l’addetto vendita, sales assistant, addetti al controllo e alla verifica delle merci, toelettatore. I requisiti variano in base all’opportunità. Gli interessati potranno presentare la candidatura nella sezione del sito internet dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Arcaplanet è la catena italiana leader nella distribuzione di prodotti per animali domestici. In oltre venticinque anni dalla sua costituzione, l’azienda è cresciuta notevolmente espandendosi in Italia e anche oltre confine con 2 punti vendita in Svizzera. Con la recente integrazione della catena Maxi Zoo il Gruppo oggi conta 500 Pet store, una piattaforma di vendita online e un totale di 2.750 dipendenti. Con due milioni di clienti attivi, l’insegna risponde alle esigenze di tutti gli animali domestici, attraverso un’offerta innovativa di prodotti e servizi, inclusi marchi esclusivi di alta qualità, come Virtus, In The Nature, Next, Be Fortis e la linea Hi. Tanti i punti vendita in Sicilia, due sono stati aperti a Palermo poche settimane fa.