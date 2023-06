Comune di Bagheria: pubblicato il bando per assistenti sociali, i requisiti

Un concorso pubblico per assistenti sociali è stato bandito dal Comune di Bagheria, in provincia di Palermo, in qualità di capofila del Distretto socio sanitario 39. Saranno 5 le risorse che verranno assunte, a tempo indeterminato e pieno, che presteranno servizio presso i Comuni del Distretto.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso di: cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Unione Europea; godimento dei diritti politici e civili; età non inferiore ad anni 18; non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano la costituzione del rapporto di pubblico impiego con la Pubblica Amministrazione; non essere stati interdetti o sottoposti a misure che per legge escludono l’accesso agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; non essere stati destituiti, dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, non essere stati licenziati da una Pubblica Amministrazione ad esito di un procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti; idoneità fisica alle mansioni del posto da ricoprire; (per i soli candidati di sesso maschile nati anteriormente al 1986) essere in posizione regolare nei riguardi del servizio di leva; abilitazione alla professione di Assistente Sociale; iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali.

I requisiti specifici

I concorrenti devono possedere uno dei seguenti titoli di studio: laurea magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali; laurea triennale in Servizio Sociale; laurea specialistica in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali; laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale; diploma di laurea in Servizio Sociale; diploma universitario in Servizio Sociale o diploma di assistente sociale abilitante ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 14/1987.

Come presentare la domanda

I candidati devono presentare la domanda per accedere al concorso entro il 28 luglio 2023 alle ore 11 e possono scegliere una delle seguenti modalità di presentazione dell’istanza: direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, che rilascerà idonea ricevuta; a mezzo Pec, al seguente indirizzo: [email protected]; tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Comune di Bagheria, Corso Umberto I, 165 – 90011 – Bagheria (PA).