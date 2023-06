Un autobus collegherà Terrasini e Cinisi con l’aeroporto Falcone Borsellino

Da lunedì 26 giugno e fino al 15 settembre, i bus della ditta Autoservizi Cracchiolo sono stati autorizzata dalla Regione siciliana - assessorato Infrastrutture e Mobilità - ad effettuare il collegamento, da lunedì a sabato, escluso i festivi, tra il comune di Terrasini e l’aeroporto di Palermo, nell’ambito dell’autolinea Terrasini-Cinisi-Monreale”.

Il collegamento si snoderà da Città del Mare passando da Terrasini e Cinisi, fino ad arrivare all’aeroporto Falcone Borsellino.

La prima corsa parte alle 5,20 da Città del Mare, mentre dall’aeroporto alle 8,10

“Ringraziamo il Comune di Terrasini e l’assessorato regionale alle Infrastrutture e Mobilità - dice Natale Chieppa, direttore generale di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo - Questo collegamento è una novità importante per l’aeroporto ed è una risposta concreta alle necessità di mobilità dei turisti verso i comuni più vicini all’aeroporto, come Terrasini e Cinisi, che stanno registrando un intenso sviluppo turistico”.

Tutte le informazioni sugli orari e i costi del collegamento si possono richiedere alla ditta autoservizi Cracchiolo al numero: 0918683361

“E’ una notizia importante - dice l’assessore al Turismo del Comune di Terrasini, Vincenzo Cusumano - E’ un modo per avvicinare l’aeroporto a Terrasini. Siamo riusciti ad avere una navetta che trasporterà facilmente sul nostro territorio i tanti turisti che sbarcano all’aeroporto di Palermo”.

Per i sindaco di Terrasini, Giosué Maniaci, “c’è grande soddisfazione. Ringrazio per la collaborazione la dirigenza di Gesap e l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Alessandro Aricò, per aver permesso ad una autolinea già autorizzata dalla Regione di fare più corse sul nostro territorio. Lo abbiamo chiesto tante volte in questi anni - conclude Maniaci - Adesso, le nostre comunità avranno a disposizione un servizio importante”.

Nella foto, da sinistra: Vincenzo Cusumano, Giacomo Cracchiolo e Natale Chieppa