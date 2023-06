Poste italiane vuole uffici ecosostenibili: si cercano ingegneri anche a Palermo

Poste Italiane vuole rendere più moderni i suoi uffici ed è alla ricerca di figure professionali per farlo, anche a Palermo. L'azienda assumerà a tempo indeterminato giovani con laurea in Ingegneria Edile, Edile-Architettura, Civile, Energetica e Industriale, meccanica e gestionale. Le domande vanno inviate entro il 31 luglio.

Poste Italiane sta cercando esperti nel settore immobiliare al fine di potenziare il personale delle diverse strutture aziendali.

I selezionati contribuiranno alla realizzazione di progetti infrastrutturali di fondamentale importanza per lo sviluppo economico e sociale del Paese. Tra questi vi è il progetto Polis, finanziato dal Piano Nazionale Complementare al PNRR, che ha l’obiettivo di fornire i servizi della Pubblica Amministrazione negli uffici postali dei comuni con meno di 15.000 abitanti.

Polis prevede la ristrutturazione e l’ammodernamento di 7 mila uffici postali in tutta Italia che saranno migliorati per la sostenibilità ambientale con edifici intelligenti e l’ottimizzazione dell’efficienza energetica, con impianti alimentati da fonti rinnovabili. Saranno anche piazzate nell'ambito del progetto 5 mila colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Gli ingegneri, che avranno il ruolo di project manager, dovranno disegnare dei nuovi spazi, progettare opere edili e impiantistiche, coordinare le forniture durante la fase di realizzazione, garantendo l’adeguata esecuzione dei progetti.