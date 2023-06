Erg avvia il primo parco eolico di repowering tra Monreale e Partinico

Erg ha completato la costruzione e avviato l’energizzazione del parco eolico di Partinico-Monreale, il primo nel portafoglio del gruppo a portare a termine le operazioni di Repowering. In Borsa il titolo brinda con un rialzo dell’1% a 27,2 euro, tra i migliori del listino.

Il parco ha una potenza installata totale di 42 MW (rispetto alle precedenti 19 turbine per un totale di 16 MW) e una produzione annua stimata di 94 GWh (rispetto ai precedenti 27 GWh). Il 75% dell’energia elettrica prodotta dall’impianto, si legge in una nota, sarà venduta attraverso un Power purchase agreement (Ppa) della durata di 12 anni siglato con Luxottica nel corso del primo trimestre 2023 per la fornitura di circa 900 GWh di energia pulita nel periodo 2023-2034.

«Il risultato dà maggiore visibilità al business plan 2022-2026 che prevede analoghi interventi di rinnovamento su circa 15 impianti in Italia, localizzati in aree particolarmente ventose. Nel complesso 850MW di nuova capacità equipaggiata con turbine di ultimissima generazione con oltre 2 TWh di energia prodotta all’anno, tre volte tanto rispetto agli attuali assetti e a parità di occupazione di suolo. Un miliardo di euro di investimenti, a riprova dell’impegno di Erg verso la transizione energetica nel nostro paese», commenta Paolo Merli, amministratore delegato di Erg.