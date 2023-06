Open Fiber, la testimonianza del primo utente collegato alla banda ultra larga: lavori veloci e smart

Una ristrutturazione in corso e la necessità di dover installare una nuova linea internet. Nella terra del “megghiu u tintu canusciuto ca u bonu a canusciri”, c’è chi decide di affidarsi al nuovo. I proverbi nascondono sempre un fondo di verità ma spesso “i bonu a canusciri” possono riservare delle sorprese. Come è successo a Fabio Puccio, residente di Isola delle Femmine, alle porte di Palermo, da oggi il primo cliente in Italia ad avere scelto la connessione internet di Open Fiber nell’ambito del «Piano Italia a 1 giga».

L’attivazione è avvenuta grazie all'operatore partner Dimensione: un l’intervento di poche ore, che ha permesso al cliente di poter immediatamente beneficiare di una connettività all’’avanguardia grazie all’infrastruttura in fibra ottica Ftth (Fiber-to-the-home) finanziata dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Sul posto al momento dell’installazione c’era il padre di Fabio, Orazio Puccio, che ha seguito i lavori «veloci e smart», come li ha definiti Fabio su racconto del padre perché occupato al lavoro. Per utilizzarla, adesso, manca solo che finiscano di ristrutturare la casa: «Io ero a lavoro e non potevo assistere - spiega Fabio Puccio -. Io ancora non abito nella casa in cui è stata installata la nuova fibra perché ci sono ancora dei lavori di ristrutturazione, ma non vedo l’ora nei prossimi giorni di poter vivere questa nuova esperienza ».

Anche se già oggi sono arrivate buone notizie: «Al momento del controllo finale - racconta ancora Fabio - hanno misurato la velocità di connessione ed era ad un giga, così come avevano promesso. Mi aspetto che adesso si cambi marcia, con una connessione così si dovrebbe volare. Ringrazio ancora i ragazzi, sono stati gentilissimi e velocissimi».