È di Isola delle Femmine il primo utente italiano collegato alla banda ultra larga Open Fiber

È di Isola delle Femmine, alle porte di Palermo, il primo utente collegato alla nuova rete di telecomunicazioni a banda ultra larga realizzata da Open Fiber nell’ambito del «Piano Italia a 1 Giga». L’attivazione è avvenuta a Isola grazie all’operatore partner Dimensione. La Sirti ha contribuito a realizzare i lavori, e nello specifico, i tecnici dell’azienda hanno curato sia la parte realizzativa della rete (gruppo creation) sia l'attivazione a casa dell'utente (gruppo delivery). L’intervento è durato poche ore, permettendo al cliente di poter immediatamente beneficiare di una connettività all’avanguardia grazie all’infrastruttura in fibra ottica Ftth (Fiber-to-the-home) finanziata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

«Quella di Isola delle Femmine è una tappa fondamentale nel percorso di crescita di Open Fiber – dichiara Simone Lo Nostro, direttore Mercato residenziale dell’azienda – che è impegnata da anni in un progetto-Paese complesso e strategico che punta a diffondere la connettività ultrabroadband nel Paese. Grazie all’impegno e alla determinazione messi in campo in questi mesi, diamo il via con soddisfazione alla commercializzazione dei servizi anche nelle cosiddette aree grigie, riducendo così ulteriormente il divario digitale tra le diverse zone d’Italia».

Il «Piano Italia a 1 Giga» rientra nella strategia italiana per la banda ultra larga guidata da Infratel Italia, società in house del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Open Fiber si è aggiudicata complessivamente 8 lotti in gara, per un totale di 3.881 comuni in 9 regioni: Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto.

«Insieme a nostri clienti-partner – prosegue Lo Nostro – abbiamo avviato una serie di iniziative volte a diffondere ed intensificare l’adozione della connessione Ftth, un prodotto che oltre a portare vantaggi economici e prestazionali a chi lo utilizza, sia esso un privato cittadino o una azienda, ha anche un minor impatto ambientale rispetto alle altre tipologie di connessione ed è quindi più in linea con quella cultura delle sostenibilità che tutti noi vorremmo vedere ricoprire un ruolo sempre più importante all’interno della dinamica delle nostre decisioni di acquisto o di investimento».

Con 13,5 milioni di unità immobiliari già connesse alla sua nuova rete in fibra, Open Fiber è il principale operatore italiano di fibra ottica Ftth e tra i leader in Europa. In virtù del suo modello wholesale only l’azienda non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma mette la sua infrastruttura a disposizione di tutti gli operatori interessati.

Il piano complessivo dell'azienda, tra investimento privato e pubblico, vale oltre 15 miliardi di euro. Ad oggi, la connettività ultraveloce sulla rete realizzata da Open Fiber è disponibile in 240 città e circa 5.000 piccoli comuni. Da pochi giorni, in questo elenco compaiono anche le prime località individuate nell’ambito del «Piano Italia a 1 Giga» partito alla fine dello scorso anno.