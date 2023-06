Confartigianato Palermo, al via i corsi per il recupero degli antichi mestieri

Confartigianato Palermo e Quattro Punto Zero insieme per favorire il recupero degli antichi mestieri e organizzare corsi ad hoc per tramandare competenze, segreti, arte e professionalità. L’associazione degli artigiani ha siglato un protocollo di intesa con la scuola diffusa di arti e mestieri che, mediante laboratori, percorsi formativi, workshop e sostegno alle imprese, intende valorizzare le risorse esistenti e allo stesso tempo formare nuove figure professionali.

Confartigianato mette così a disposizione dei propri associati, artigiani e aziende, l’opportunità di partecipare ai moduli previsti nell’ambito della scuola, individuando anche aziende artigiane interessate a ospitare tirocini formativi e inserimenti lavorativi, in modo da lavorare tutti nella stessa direzione, ovvero la salvaguardia del sapere e l’opportunità di tramandarlo. Grazie a questa intesa, è possibile operare in sinergia con Quattro Punto Zero, che mira sì a recuperare le arti e i mestieri tradizionali ma lo fa reinterpretandoli in chiave innovativa, con lo scopo di rendere il capoluogo siciliano una realtà socialmente ed economicamente attrattiva.

«La collaborazione con Quattro Punto Zero è una buona occasione su vari fronti, in particolar modo per il recupero degli antichi mestieri – dice Maria Grazia Bonsignore, presidente di Confartigianato Palermo –. La nostra associazione accoglie sempre favorevolmente tutto ciò che può portare a una crescita dei nostri artigiani e delle nostre imprese, offrendo loro sempre nuove opportunità nel nostro territorio». «Il protocollo firmato con Confartigianato è una grande opportunità – spiega Simone Lucido, coordinatore del progetto Quattro Punto Zero – perché permette di costruire un sistema coeso costituito da imprese, enti no profit e beneficiari, con l’obiettivo di rigenerare il tessuto socio-economico della città».

I corsi in calendario riguardano artigianato e imprenditoria, nuove tecniche dell'artigianato, design e riuso, falegnameria e macchinari a controllo numerico, la foggiatura al tornio, tecniche di decorazione della ceramica e tecniche di doratura del legno. In programma già un corso che riguarda le superfici decorate dell’architettura. Il percorso è rivolto a operai e a professionisti che operano nell’ambito dell’edilizia storica, ma anche a giovani provenienti da istituti e scuole professionali nonché a laureandi dell’Accademia di Belle Arti. Attraverso l’osservazione di casi concreti gli studenti saranno indirizzati al riconoscimento delle superfici, dei materiali compositivi e dei vari tipi di degrado, oltre ad avere l’occasione di familiarizzare con gli attrezzi del mestiere e i materiali, preparando le malte e utilizzandole su superfici apposite per le esercitazioni. Il corso inizierà il 16 giugno. Per iscrizioni e informazioni occorre contattare il responsabile artistico di Confartigianato Palermo, Costantino Sparacio, al numero 3388151959 oppure via mail ([email protected]).