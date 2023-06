Domani sciopero di 24 ore del trasporto pubblico e privato dei bus in Sicilia

Domani, lunedì 5 giugno, è previsto uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico e privato in Sicilia, che interesserà i lavoratori delle aziende di trasporti Etna Trasporti, Segesta, Sicilbus e Interbus, che si ritroveranno davanti la sede dell’assessorato Regionale delle Infrastrutture e Trasporti in via Da Vinci, 161 a Palermo dalle 9 per un sit in. Sono previsti disagi per i pendolari, soprattutto la mattina e nel primo pomeriggio, anche se sono previste delle fasce orare garantite, dalle 7 alle 9 e dalle 18 alle 20.

A renderlo noto sono la Fit Cisl Sicilia e la Uiltrasporti Sicilia. “Le motivazioni dell’ennesima azione di sciopero sono sempre le stesse, una vertenza che va avanti da troppo tempo e la palese volontà datoriale di non volere intraprendere alcuna relazione industriale con i sindacati, disattendendo ogni tentativo di aprire un dialogo conciliativo”, spiegano i segretari di Fit Cisl Davide Traina e Uil Trasporti Franco Trupia.

Il motivo dello sciopero sarebbe il problema di un un impegno lavorativo superiore alle 12 ore, il non rispetto della normativa CE n.561/2006 (che stabilisce norme su periodi di guida, interruzioni e riposo dei conducenti di camion, autobus e corriere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale), con la relativa fruizione settimanale di 45 ore di riposo consecutive ed il mancato pagamento dei ritardi sulle percorrenze stabilite

