Da madre in figlia, il wellness di successo

Una nuova filosofia del benessere: un luogo dove prendersi cura di sé in modo globale, al centro l’individuo e i suoi desideri. Siamo a Beauty&Spa in via Filippo Turati 1, a Palermo. Artefici di questa oasi sono la titolare Rosalba Alongi e la figlia Federica Salerno.

Rosalba, come è nata questa passione per il wellness e l’estetica?

«Mi occupo di bellezza e benessere da 30 anni e sin da piccola avevo un sogno: da grande avrei voluto fare l'estetista, ma i miei genitori volevano facessi la maestra. Così, dopo il diploma magistrale, mi sono iscritta in una scuola di estetica e mi sono buttata a capofitto nel settore. Il mio sogno pian piano si stava realizzando... Durante la gavetta, che ho fatto in tutte le tappe, ho seguito conferenze e congressi. Ero molto determinata e ambiziosa, quando finalmente ho aperto il mio primo piccolo Istituto di bellezza e dopo qualche anno il secondo. Contemporaneamente mi sono dedicata all'insegnamento nelle migliori scuole di estetica della mia città».

La svolta?

«Nel 2011. Quando mi sono iscritta all'Accademia di estetica scientifica, una delle più prestigiose in Europa, per approfondire i miei studi e potermi dedicare alla ricerca di attività altamente performanti per contrastare inestetismi legati all'invecchiamento precoce della pelle e su come intervenire in maniera preventiva e non invasiva. In questo modo sono riuscita a dare risultati concreti sia a donne che uomini che affidano la propria bellezza a chi della bellezza ne ha fatto una missione».

Poi un ulteriore step...

«Nel 2012 nascono i miei brand di cosmeceutici Beauty&Spa Skin Care e successivamente la Rosalba Alongi Collection Limited Edition. Nel 2012 nasce Beauty&Spa in via Turati di fronte la splendida Piazza Politeama, una City Spa Wellness da tanti anni ormai punto di riferimento di palermitani e turisti che vogliono dedicare tempo al proprio benessere senza allontanarsi dal centro, un angolo di paradiso nel cuore del salotto di Palermo».

Una nuova filosofia...

«Una nuova filosofia del benessere in un ambiente raffinato ed elegante dove prendersi cura di sè in modo globale, al centro l'individuo e i suoi desideri. Ritualità, metodi innovativi per proporre un nuovo concetto di benessere dove è possibile abbandonarsi ad una straordinaria esperienza di rigenerazione».

Il passaggio familiare è stato quasi un decorso naturale...

«Oltre che da me, l'azienda è seguita e supportata da una Spa manager d'eccezione, mia figlia Federica Salerno che dopo la laurea in Managment & Economy del Wellness ed Estetologia a Roma , segue l'andamento dell'azienda di famiglia occupandosi anche del comparto delle risorse umane».

Federica, a questo punto lei giocava in casa...

«La passione per l'Estetica l'ho ereditata da mia madre, essendo cresciuta tra l'odore delle creme e in questo bellissimo mondo che ruota attorno alla bellezza a 360 gradi. Da piccola, dopo la scuola, amavo stare in istituto da mia madre ad osservare i volti sorridenti delle clienti soddisfatte. Per me è stato naturale dopo la maturità classica iscrivermi a scuola di estetica per poi proseguire con la laurea per potere svolgere il mio lavoro con professionalità e responsabilità».

È soddisfatta?

«Ad oggi mi ritengo una persona soddisfatta del mio ruolo in azienda anche se la formazione continua e costante mi permette di essere sempre sul pezzo e aggiornata con il lavoro che svolgo».

Ci parli dell’esperienza di lavorare al fianco di sua madre...

«Questo mi ha permesso di instaurare oltre che rafforzare il nostro legame affettivo mamma-figlia, anche con un rapporto paritario da donna a donna e di complicità e confronto sulle scelte aziendali. Lavorare a contatto con i clienti poi mi ha aiutato a comprendere cosa possiamo fare per loro, per migliorarsi o anche solo per rilassarsi. Questo mi ha forgiato il carattere e soprattutto mi ha fatto diventare una persona caratterialmente forte, pronta ad affrontare le difficoltà che si affrontano sia nella vita privata che nell'ambito lavorativo. Questo grazie anche a mia madre che ha fatto tanti sacrifici per arrivare alla nostra realtà attuale».

Proprio i clienti hanno consolidato il vostro straordinario successo e l’evoluzione...

«Beauty&Spa è un Centro riconosciuto per la professionalità, l'onesta e la serietà. Il successo non arriva per caso, ma è frutto di sacrifici e rinunce fatti in questi anni. Questo mi rende fiera di mia madre e della donna che sono oggi, a 35 anni».

Come nasce l'idea di aprire una City Wellnes &Spa?

«È l'evoluzione naturale di quello che era il concetto di istituto di bellezza e dalle esigenze di stare al passo con i tempi moderni e dalle idee innovative dei giovani che portano avanti le imprese dei genitori».

È un settore versatile in continua evoluzione, quello del benessere...

«Il nostro è un settore in continua evoluzione. Il marketing e soprattutto la comunicazione sono fondamentali. Allo stesso modo è fondamentale avere un proprio branding position per essere facilmente riconosciuti e rimanere nella memoria del consumatore finale oltre che essere presente sui social».

Cosa pensate sia importante in un'azienda che si tramanda di generazione in generazione? Pensate di avere gettato le basi anche per le prossime generazioni?

«Ai miei figli ho insegnato l'umiltà e il sacrificio per il raggiungimento degli obiettivi e soprattutto il mio motto è non mollare mai nelle difficoltà. La nuova generazione è il futuro per continuare quello che nasce da un'idea di una ragazzina che sognava di fare l’estetista...».

Un metodo innovativo per un’esperienza di emozioni e sensi

Prodotti, trattamenti, apparecchiature, ritualità, strumenti: un metodo innovativo per proporre un nuovo concetto di benessere che si fonda sulla capacità di «sentire», per una reale esperienza dei sensi e delle emozioni. Questo è Beauty&Spa in via Filippo Turati 1, a Palermo dove i percorsi benessere sono caratterizzati da una vera e propria esperienza rituale e nuove sperimentazioni sensoriali. Gli ambienti della Spa sono stati ideati e realizzati per ritrovare dolcemente l’equilibrio psicofisico. In un luogo unico nel suo genere, Beauty & Spa ti proietta in uno spazio nuovo, lontano dalla frenesia e dal trambusto della quotidianità. Ritrovare l’armonia con il tuo corpo e il tuo spirito è possibile: i percorsi terapeutici di Beauty & Spa sono un concentrato di relax ed energie positive, il tuo benessere è la priorità. Immagina di essere circondato dai colori, le musiche, i profumi, l’atmosfera delle antiche terre lontane. Apri gli occhi e ritornerai al tuo benessere naturale, dove corpo e mente coesistono armoniosamente.

Conosciuto fin dall’antichità, da non perdere l’hammam – il bagno turco che è un luogo di detossicazione della pelle attraverso il sudore. Dilatando i pori il vapore purifica in profondità, elimina le tossine e l’essere avvolti dal vapore permette di abbandonarsi. Muscoli e nervi perfettamente distesi per sciogliere le tensioni e le rigidità. Bastano pochi minuti e anche la mente si abbandona verso un salutare percorso di relax e benessere.

© Riproduzione riservata