Giovani e mercato del lavoro, meeting a Palermo con i manager delle aziende di Stato

Si parlerà di sistemi di assessment e academy per la selezione dei giovani e il loro inserimento nel mondo del lavoro nel workshop che si terrà lunedì 22 maggio (dalle 10.30) a Palazzo dei Normanni alla presenza dei manager di aziende a partecipazione statale e colossi finanziari e industriali com Enel, Poste italiane, Ismett Upmc, Intesa San Paolo, Ferrovie dello Stato e Lumsa.

«Formazione e competenze. Le nuove sfide per affrontare il lavoro che cambia e investire sulle figure professionali emergenti» è il titolo del meeting promosso dal deputato questore dell’Ars Vincenzo Figuccia che modererà l’incontro al quale prenderà parte anche l’assessore regionale alla Formazione Mimmo Turano.

«Abbiamo voluto a Palazzo dei Normanni un parterre di alto livello con la presenza di aziende di Stato e di colossi finanziari - afferma Figuccia - che hanno avviato sistemi di assesment e academy, attraverso i quali formano e selezionano risorse umane con competenze specialistiche. Con questo incontro di carattere pratico e operativo vogliamo promuovere l’incontro tra domanda e offerta fornendo tutte le indicazioni ai nostri giovani e a chi ha la responsabilità di formarli alla professione».

La giornata di approfondimento sarà rivolta ai docenti delle scuole superiori, agli operatori ed esperti impegnati nei processi educativi e formativi dei giovani. «La formazione a tutti i livelli - prosegue Figuccia - permette di implementare le competenze, così da incentivare la crescita. I momenti di apprendimento sono strumenti molto utili per favorire lo sviluppo dei ragazzi che domani si affacceranno al mondo del lavoro. Oggi più che mai, di fronte ad un mercato del lavoro in continua metamorfosi, è di fondamentale importanza, già in età scolare, aiutare i ragazzi a comprendere le nuove figure professionali emergenti e ad orientarsi tra i percorsi formativi più efficaci. Per Poste Italiane Michele Deiana, responsabile risorse umane Sicilia, parlerà anche di responsabilità sociale. «È un dovere delle aziende come la nostra, partecipare al processo formativo e di inserimento lavorativo delle nuove generazioni. Un impegno - dice Deiana - che non può essere affidato al solo binomio sistema scolastico - famiglie, ma deve comprendere anche il sistema produttivo».

© Riproduzione riservata