Palermo, licenza negata: Eurospin chiede i danni al Comune

Eurospin Sicilia tira un altro calcio di rigore. Probabilmente a porta vuota. Chiede un milione di euro di danni al Comune di Palermo per via di un insediamento commerciale che doveva nascere su un’area prospiciente viale Michelangelo e che, dopo una sfilza di pareri favorevoli degli uffici, si è trovato di fronte il muro dei no del Consiglio comunale. Il quale - due anni fa - aveva bocciato il progetto con 21 voti contrari e qualche astenuto, ma senza fornire una motivazione rispetto all’orientamento della burocrazia.

I dettagli nel servizio di Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia oggi in edicola

