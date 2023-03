Sindacato assicuratori, Pirazzoli confermato presidente provinciale a Palermo

Emanuele Pirazzoli, agente di UnipolSai, è stato confermato presidente provinciale di Sna, il Sindacato nazionale assicuratori che aderisce a Sicindustria e che nella sede degli industriali palermitani ha celebrato i suoi 120 anni di storia.

Confermati anche i vicepresidenti Giovanni Ammirata ed Enzo Gatto. La squadra è composta inoltre da Giorgio Ajovalasit, Sofia Puleo, Marco Gambardella, Fabio Cetrano, Carmelo Maltese, Cristiano Gatto.

«Ringrazio l’assemblea per la rinnovata fiducia – afferma Pirazzoli – e confermo l’impegno non solo mio ma dell’intero esecutivo a servizio di tutti gli iscritti, con l’obiettivo di continuare a garantirne il più ampio coinvolgimento possibile». L’assemblea ha infine ricordato i colleghi Antonio Picone ed Antonio D’Anna, recentemente scomparsi, che hanno rappresentato per l’intera categoria un esempio fulgido di integrità e professionalità in tanti anni di militanza sindacale.

© Riproduzione riservata