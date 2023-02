Palermo, lutto nel mondo delle imprese: morto a 86 anni il cavaliere Giovanni Di Maria

Lutto nel mondo delle imprese. Si è spento a Palermo all'età di 86 anni il cavaliere Giovanni Di Maria, presidente all’omonima azienda produttrice di pitture, vernici e smalti, fondata nel 1925.

Al colorificio Giuseppe Di Maria, fondato nel 1925, l'imprenditore ha dedicato tutta la sua vita, un esempio di grande impegno e passione per il lavoro che lo ha sempre contraddistinto. La sua scomparsa è stata resa nota dalla stessa azienda che lo ricorda così: «È scomparso un grande condottiero di industria. Il cavaliere Giovanni Di Maria. Un uomo all’antica che ha fatto del suo credo nel lavoro e nelle potenzialità dei suoi dipendenti un esempio da trasmettere alle generazioni future. Sempre presente nella sua azienda, la Giuseppe Di Maria spa, il primo ad arrivare e l’ultimo a uscire, fino agli ultimi istanti, è riuscito a trasmettere a tutta la forza vendite e agli impiegati lezioni di vita e di saggezza».

Lunga la storia del colorificio, quasi un secolo di vita nel corso del quale è diventato una delle più affermate aziende produttrici di pitture, vernici e smalti in ambito nazionale. Giovanni Di Maria ne è stato grande protagonista.

«Nulla passava inosservato alla sua attenzione precisa e minuziosa dei vari reparti aziendali - viene ricordato in una nota -, e dispensava a tutti un consiglio e un esempio da seguire. Oggi è andato via un instancabile dipendente della Giuseppe Di Maria spa, perché così lui si definiva, Lui non era il presidente, ma era l’operaio che con fatica portava ogni giorno a compimento il suo lavoro per il bene comune».

La camera ardente è stata allestita all’interno della sede dell'azienda in via Mattei 4 e sarà possibile portare un saluto all'imprenditore anche domenica dalle 9 alle 19. I funerali, invece, saranno celebrati lunedì 27 febbraio alle 10,30 nella parrocchia di Santa Maria Regina Pacis, in piazza IV Novembre, a Palermo.

«Da oggi - è il toccante messaggio di addio dell'azienda - il cielo avrà colori più accesi, perché un grande esperto dipingerà perfino le nuvole».

