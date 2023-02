Banca Sella assume personale a Palermo: le posizioni aperte e i requisiti richiesti

Banca Sella apre posizioni a Palermo. Il noto gruppo bancario italiano è alla ricerca di nuovi operatori di sportello da assumere: la figura specifica è quella di operatore di sportello bancario - commerciale e retail, ovvero consulenza, relazione con il cliente, ricerca di soluzioni su misura e lo sviluppo di un rapporto personale e di fiducia con la clientela. Per candidarsi, basterà presentare la propria domanda online sul sito web della banca: una volta sulla home page, bisognerà cliccare sulla sezione «Ricerca offerte di lavoro» affinché si possa accedere alle posizioni di lavoro aperte.

Una volta portata a termine l’operazione, si dovrà cercare «offerte di lavoro per Palermo». Tra i requisiti richiesti dal gruppo, i candidati dovranno avere la residenza nella provincia di Palermo, aver conseguito una laurea triennale o magistrale - quest’ultima preferibilmente in ambito economico o finanziario), essere intraprendenti e con una spiccata propensione a lavorare per obiettivi. Sono anche richieste delle buone capacità organizzative, di ascolto e forte orientamento al cliente. Lo stipendio e la relativa tipologia di contratto saranno discussi in sede di colloquio.

