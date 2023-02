Lutto nel mondo della cultura e del vino in Sicilia, è morto Vito Planeta

È morto a 57 anni Vito Planeta, figlio del barone Gigi Planeta, produttore di vini dell'omonima casa vinicola, di cui Vito era socio. A stroncarlo un male incurabile. Una perdita non solo nell'enologia siciliana, ma anche per l'arte e per il mondo del poker, dove Planeta - nickname Invernomuto - era stato per anni tra i migliori interpreti d'Italia e d'Europa, con vittorie anche in prestigiosi tornei in giro per il mondo. Personaggio a tutto tondo, colto, dinamico e poliedrico.

Si era occupato fino a pochi mesi fa della rassegna di teatro in vigna Sciaranuova festival, appuntamento con il teatro di prosa nell’arena naturale della tenuta Sciaranuova, a Passopisciaro, sull'Etna. Palermitano, Planeta aveva vissuto a lungo a Milano.

«Sciaranuova Festival è uno degli appuntamenti che amiamo di più nell’ambito del palinsesto “Cultura per il territorio” di Planeta. Per noi fare impresa in Sicilia è prima di tutto un fatto culturale: il vino è un veicolo di profondi significati e valori positivi legati alla terra e alla nostra famiglia; affiancare il teatro è un modo per condividere la nostra passione per la cultura e l’arte con il pubblico siciliano e non solo», aveva detto Planeta.

Tanti i messaggi di cordoglio sulla pagina social: «Una di quelle persone preziose e gentili. Fai un viaggio splendido verso l’altro mondo», scrive Belinda.

