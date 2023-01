Palermo, 2.365 candidati per 53 posti di programmatore all'Asp

Sono 2.365 i candidati ai 53 posti di programmatore per il concorso pubblico per titoli ed esami a tempo pieno e indeterminato, categoria C, indetto nel dicembre 2021 dall’Asp di Palermo e successivamente integrato e modificato con altre delibere.

È arrivata ieri la convocazione per la prova scritta, che si svolgerà nei locali del Cefpas di Caltanissetta dal 14 al 17 febbraio in 14 sessioni, secondo il calendario che ha suddiviso i candidati in ordine alfabetico a blocchi di 170 per volta. Il calendario delle sessioni d’esame e il luogo della prova scritta con l’elenco degli ammessi sono pubblicati nel sito www.asppalermo.org, sezione concorsi. I candidati che supereranno la prova scritta saranno convocati a partire dal prossimo 3 aprile nella sede dell’Asp Palermo di via Cusmano per sostenere la prova orale.

