Addiopizzo, nuovo bando per il servizio civile e tre posti da volontario: ecco come fare

Nuovo bando per il servizio civile da parte di Addiopizzo, che è alla ricerca anche di tre volontari per la sua struttura e le sue attività.

Il servizio civile

L'età deve essere compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti. L’impegno richiesto è di 5 giorni la settimana per un totale di 25 ore settimanali. Il compenso previsto è di 444,30 euro netti mensili, con una durata del progetto è di 12 mesi. Scadenza per la presentazione della domanda 10 febbraio 2023 entro le ore 14.

Come presentare la domanda

Si può presentare la domanda per il nuovo bando, inviando il curriculum vitae alla mail comitato@addiopizzo.org. Ci sarà anche un incontro online, mercoledì 25 gennaio alle ore 15 in cui saranno fornite tutte le informazioni e i chiarimenti che possono essere utili per una corretta presentazione della domanda.

I posti a disposizione per i volontari

Addiopizzo ospiterà come detto volontari. Nel corso della presentazione della domanda va specificato il codice della sede di destinazione di preferenza. Codice sede Addiopizzo – Bene confiscato “Mario Bignone”: 210026.

Per le attività che i volontari dovranno svolgere sono ricercati anche candidati (18-28 anni) che abbiano competenze o esperienze nei seguenti ambiti: Educazione (educatori, pedagogisti, assistenti alla comunicazione), comunicazione (comunicazione digitale, gestione siti web, social media manager, giornalismo, fotografia, videomaking, ideazione e progettazione grafica), progettazione sociale e scolastica (elaborazione e gestione di progetti educativi, scolastici e sociali), psicologia (triennale o con specializzazione in: età evolutiva, disabilità, orientamento scolastico e professionale, lavoro e organizzazioni), animazione (gestione di attività ludiche e ricreative per bambini dai 3 ai 13 anni; animazione e gestione di gruppi di adolescenti dai 14 ai 18 anni o di gruppi giovani dai 18 ai 30 anni), arti (studenti o laureati all’accademia di belle arti), informatica e Tecnologie (gestione di software e hardware).

Le candidature

Le candidature possono essere presentate esclusivamente on line tramite identità digitale Spid (Sistema di Identità Digitale). Per richiedere e ottenere le credenziali clicca qui. Tutti i candidati dovranno compilare e inviare la domanda di partecipazione sulla piattaforma DOL – a cui è possibile accedere solo attraverso SPID – al seguente indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it/

