I costruttori di Palermo: «Bisogna vigilare contro le infiltrazioni mafiose nei cantieri»

«Le notizie relative a tentativi di estorsione o di infiltrazioni mafiose nei cantieri edili legate a vecchie e nuove forme di incentivi statali, confermano una preoccupazione che abbiamo espresso da tempo». Ad affermarlo è il presidente di Ance (associazione nazionale costruttori edili) Palermo. Massimiliano Miconi. «Superbonus o Pnrr, per la malavita rappresentano un’occasione per far proliferare il malaffare, ma non bisogna mai abbassare la guardia - continua Miconi - continuando a fare quello che abbiamo fatto fino ad ora: lavorare con competenza, serietà e professionalità».

