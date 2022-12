Palermo, più di cento precari Pip dicono no alla stabilizzazione

Al bando della Regione, che in sintesi chiedeva di sapere quanti fossero interessati alla stabilizzazione, c’è perfino chi ha risposto in modo opposto: precisando di voler mantenere il sistema del sussidio. Prima anomalia di un percorso che doveva portare i Pip verso il posto fisso e che invece rischia di fermarsi se non al primo metro poco più avanti.

Ad agosto l’Ars, nell’ultima legge della scorsa legislatura, ha approvato una norma proposta dal governo Musumeci che consentiva ai 2.475 precari storici di Palermo di essere assunti a tempo indeterminato dalle società partecipate. La norma prevedeva che la Regione facesse una ricognizione delle persone da trasferire e poi delle società in grado di assumere. È in base a questo piano che l’assessorato regionale al Lavoro nei giorni scorsi ha chiesto ai 2.475 Pip che oggi lavorano dietro il pagamento di 832 euro al mese in scuole, assessorati e ospedali, di manifestare l’interesse al trasferimento in una partecipata. Il risultato è stato a suo modo stupefacente: hanno chiesto il posto fisso in 2.358. Gli altri 117 hanno scelto di restare più o meno nella condizione in cui si trova chi percepisce il reddito di cittadinanza.

