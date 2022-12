Il gruppo Ryanair assume assistenti di volo: selezioni a Palermo e Messina, le date

La Lauda Europe, compagnia aerea del gruppo Ryanair, cerca assistenti di volo per la stagione invernale. Le selezioni avverranno a Palermo e a Messina. Il reclutamento del personale in Italia rientra nel recruitment programme 2022, per il quale Lauda Europe ha programmato giornate di ricerca di nuovi assistenti di volo con base a Palma di Maiorca, Vienna o Zagabria, in vista delle prossime assunzioni.

Selezioni a Palermo e a Messina

Gli Open Days si terranno in due sessioni giornaliere, una alle 10 e una alle 15 per ciascuna giornata: 3 e 4 dicembre a Palermo, presso l’Hotel Mercure Palermo centro, in via Mariano Stabile, 112; il 5 e 6 dicembre a Messina, presso l’Europa Palace Hotel, S.S.114 Km 5.470, Pistunina

Come partecipare

I candidati si potranno semplicemente presentare presso le location per accedere alle selezioni. Dopo una breve prova di lingua inglese come pre-selezione per l’accesso ai colloqui individuali, ai candidati ritenuti idonei per accedere al corso di formazione completamente gratuito, verranno spiegate nel dettaglio le opportunità relative alla carriera in Lauda Europe e le possibilità di crescita lavorativa.

La selezione può essere svolta anche da remoto in via telematica, scrivendo all’email cabincrewcareers@laudaeurope.com e allegando il proprio curriculum vitae.

