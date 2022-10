Aiutare l'export delle imprese siciliane: appuntamento ai Giardini del Massimo

Nell’ambito del progetto SEE - Sicily Easy Export, finalizzato a favorire l’internazionalizzazione delle aziende siciliane, specialmente di quelle che non sono strutturate per esportare, è in programma a Palermo un workshop di due giorni.

La due giorni di lavoro si svolge, martedì 11 ottobre e mercoledì 12 ottobre, negli spazi dei "Giardini del Massimo" proprio all'interno del Cafè del Teatro Massimo di Palermo, luogo storico della città in cui si riuniva la buona società, contribuendo così a trasformare Palermo in un centro culturale.

Il workshop è anche l’occasione per la firma di un protocollo d’intesa tra ConfimpreseItalia e Banca of China che tende a mettere a sistema i rapporti tra i firmatari.

Dopo il saluto alle istituzioni locali, rappresentate da Regione Siciliana, Comune di Palermo, Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Palermo-Enna, hanno inizio gli interventi del convegno secondo il seguente programma.

