Palermo, non ci sarà il rinnovo per circa 200 precari Covid dell'ospedale Cervello: pronta la protesta

«È stato indetto uno sciopero per giorno 22 settembre». Questa la decisione, in accordo con i sindacati Uil Fpl, Fials e Nursing up, presa dai quasi 200 operatori Oss dell'ospedale Cervello di Palermo, assunti per l'emergenza Covid, e i cui contratti, dopo vari rinnovi, scadranno definitivamente il 30 settembre.

Il dialogo tra la direzione generale degli Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello e i rappresentati degli operatori va avanti da mesi: l’ultima battaglia, infatti, risale a questa estate, quando l’azienda aveva concesso un prolungamento dei contratti al 30 settembre ma riducendo il monte ore lavorative del 30% - da 144 ore a 104 - accompagnato da un conseguente taglio degli stipendi. Adesso, la notizia che non ci sarà alcuna ulteriore proroga.

Questa la scelta maturata e comunicata durante un incontro in videoconferenza tra le parti, durante il quale i rappresentati dei lavoratori avevano sottoposto all’azienda due richieste: indizione di concorsi con punteggi riservati per il servizio oltre i 60 giorni consecutivi reso durante l’emergenza covid, e la richiesta di adeguamento dei coefficienti posti letto-numero di personale.

L’incontro si è svolto sotto gli occhi del prefetto Giuseppe Forlani, presente in veste di moderatore nel tentativo di raffreddare gli animi. Animi che, invece, si sono scaldati dopo la notizia, portando i lavoratori ad optare per un sit-in davanti alla sede dell’assessorato regionale della Salute in piazza Ottavio Ziino, dalle 10 alle 18 del 22 settembre.

Il 30 dicembre sarà un'altra data incandescente poiché scadranno i contatti di altri 400 operatori della sanità, tra infermieri, medici, psicologi e Oss. «Già il numero del personale Oss era inferiore al coefficiente previsto (un Oss ogni otto posti letto, invece che uno ogni 3, ndr) - dicono alcuni lavoratori -. Con la riduzione del monte orario si verificano buchi di circa un’ora e mezza, nei quali tutti i bisogni dei pazienti sono rimessi alla buona volontà degli infermieri, che subiscono quindi un demansionamento del proprio lavoro». Nessuna replica dalla direzione dell'azienda ospedaliera.

© Riproduzione riservata