Carini, il commissario firma la prima autorizzazione unica nella Zona economica speciale

Il commissario straordinario del governo della Zes Sicilia occidentale, il professor Carlo Amenta, ha rilasciato, oggi, la prima autorizzazione unica a favore di un’attività produttiva che si insedierà nella zona economica speciale (Zes) di Carini. Un primo risultato reso possibile anche grazie alla sinergia tra la struttura commissariale, il sindaco Giovi Monteleone, l’assessore Francesco Palazzolo e gli uffici tecnici del Comune di Carini. La pratica è pervenuta allo sportello unico del Commissario il 4 agosto.

«La procedura - dice Amenta - non era particolarmente complessa ma essere riusciti a centrare questo risultato in così breve tempo dalla nomina costituisce un punto di partenza importante per il progetto Zes. Il risultato è certamente merito del lavoro di squadra dei professionisti della struttura commissariale che ringrazio. Un ulteriore ringraziamento va al Ministro per il Sud Mara Carfagna».

Il procedimento di autorizzazione unica sostituisce tutte le precedenti autorizzazioni, concessioni, pareri, mantenendo il rispetto delle normative in materia di valutazione di impatto ambientale, e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. Essa può costituire, se necessario, anche una variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del Piano paesaggistico regionale.

