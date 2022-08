Termini Imerese, ex Blutec: ora si riaccende la speranza

Si riaccende la speranza per l’agglomerato industriale imerese e i lavoratori che, da oltre un decennio, aspettano una soluzione concreta di stabilizzazione lavorativa. Sono stati avviati tre tavoli tecnici per affrontare la vertenza Blutec. L’obiettivo del ministero è il rilancio dell’area industriale, dell’occupazione e per il sostegno dei lavoratori. Il tavolo tecnico, convocato dal Mise, sulla vertenza dello stabilimento di Termini Imerese, si è svolto, in video conferenza, alla presenza del ministero del lavoro, della Regione e dei commissari straordinari di Blutec. Lo scrive Fabio Lo Bono sul giornale di Sicilia in edicola oggi.

Il governo Musumeci, nell’ultima legge finanziaria, ha stanziato un fondo di 30 milioni di euro a favore dei lavoratori ex Fiat. Una notizia che ha dato ossigeno ai lavoratori e una speranza di futuro. I sindacati hanno accolto la notizia con positività. Per la Fiom, in particolare, il fondo rappresenta una importante occasione per favorire il rilancio dello stabilimento ex Fiat e la ricollocazione delle lavoratrici e dei lavoratori dell’area, compresi quelli dell’indotto. L’obiettivo dei sindacati rimane quello della tutela generale dei lavoratori anche attraverso la condivisione di un percorso che possa, da un lato accompagnare alla pensione e dall’altro dare la possibilità di avere un incentivo che affiancato a politiche attive possano permettere in maniera volontaria la ricerca di una nuova occupazione.

