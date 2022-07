Agroalimentare, 24 buyers internazionali incontrano 150 aziende siciliane

Una riunione programmatica per lo sviluppo di attività utili alle imprese, in questo caso del settore agroalimentare, è in corso di svolgimento fino a domani (5 luglio) nella sede di Unioncamere Sicilia a Palermo, dove si sono dati appuntamento una cinquantina tra associazioni d’impresa, camere di commercio e centri di ricerca a livello mondiale. All’iniziativa, che è organizzata in collaborazione con Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, la rete della commissione europea che si occupa di internazionalizzazione, innovazione e ricerca, partecipano anche Sara Machiels, funzionaria dell’European innovation council e dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle piccole e medie imprese, e Ivan Stepanic, program manager agrifood dell’European innovation council. Stepanic domani interverrà per presentare le opportunità di finanziamento le per aziende innovative del settore agrifood.

A partire da mercoledì, e fino a giovedì mattina, sono previsti incontri «B2B» tra 24 buyers» provenienti da 11 Paesi (Austria, Germania, Grecia, Lituania, Olanda, Polonia, Romania, Slovacchia, Spagna, regno Unito e Giappone) che incontreranno 150 aziende siciliane accreditate del settore «food and beverage». Da giovedì pomeriggio a venerdì, inoltre, i «buyers» hanno in programma una serie di visite aziendali. «Questo evento punta alla mission comune di Unioncamere Sicilia e Sicindustria/Enterprise Europe Network - spiegano Santa Vaccaro, segretario generale di Unioncamere Sicilia, e Giada Platania, responsabile dell’area internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe Network - cioè quella di far crescere il sistema economico siciliano anche attraverso la internazionalizzazione delle imprese. La nostra collaborazione - aggiungono - ha consentito di portare a Palermo 24 «Buyers» e quindi di creare opportunità di business concrete alle nostre aziende, alcune delle quali non avevano mai avuto la possibilità di confrontarsi con i mercati internazionali proponendosi con i loro prodotti alle aziende straniere. E’ un percorso che siamo pronti a sostenere anche in futuro». L’evento di questi giorni è organizzato anche a grazie al protocollo d’intesa siglato nell’agosto 2021 tra Unioncamere Sicilia ed Sicindustria/Enterprise Europe Network, che punta in particolare alla valorizzazione, promozione e internazionalizzazione delle imprese siciliane sui mercati esteri e si inserisce tra le iniziative previste nell’ambito del «Progetto Internazionalizzazione» a valere sul Fondo Perequativo 2019-2020.

