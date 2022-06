Centri per l'impiego in Sicilia, flop al concorso per laureati

Erano 57.762, sono rimasti in circa 200. E il problema è che dovrebbero essere almeno 537. Il maxi concorso per i Centri per l’impiego ha riservato la prima sorpresa: la selezione per laureati è stata superata da pochissimi concorrenti, più della metà dei posti messi in palio resterà senza vincitori. Lo scrive Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola oggi.

Le cifre non sono ancora ufficiali ma all’assessorato alla Funzione pubblica hanno confermato lo stupore di fronte alle prime notizie ricevute dal Formez, l’istituto nazionale che sta curando le selezioni. «Sì - ammette l’assessore al Personale, Marco Zambuto - abbiamo un problema con i laureati. Avevamo già notato che meno del 50% di chi aveva fatto domanda si era presentato alla prova d’esame. Ora sappiamo che ancora meno concorrenti hanno superato lo scritto. Avremo dei posti vacanti e dovremo decidere come assegnarli».

