Al Conca d'Oro di Palermo apre Risparmio Casa, i sindacati: assuma ex dipendenti Auchan

Nuova apertura al centro commerciale Conca d'Oro di Palermo. Si tratta di Risparmio Casa che troverà posto nei locali dell’ex Auchan. Ma i sindacati sono già sul piede di guerra perché temono che 5 ex dipendenti dell’ipermercato aventi diritto al passaggio siano tagliati fuori.

A lanciare l'allarme è la Uiltucs Sicilia che ha chiesto un incontro urgente segnalando un paradosso: «È assurdo - dice il segretario generale Marianna Flauto - che l’azienda apra per la prima volta nella nostra area metropolitana subentrando nel ramo d'azienda ex Auchan assumendo 20 nuovi dipendenti esterni e lasciando fuori poche unità rimaste, senza avviare la procedura prevista dalla legge sulla cessione di ramo d'azienda che prevede l'obbligo di assumere i lavoratori del predetto ramo alle medesime condizioni economiche e normative e quindi il passaggio in continuità ai sensi della normativa».

Secondo la Uiltucs, infatti, dei 24 dipendenti rimasti per un totale di circa 22 full time equivalenti, la nuova società subentrante ne vuole assumere soltanto 15 full time equivalenti eludendo la norma di legge.

Risparmio Casa fa capo alla società Rica gest che, a quanto si apprende, vorrebbe assorbire attraverso accordi individuali soltanto una parte dei lavoratori. Il resto della pianta organica verrebbe coperto con nuove assunzioni.

«Chiediamo all’azienda di avere un approccio diverso - spiega Flauto - riteniamo un errore avviare l’attività per la prima volta a Palermo creando una situazione conflittuale con il territorio e arrecando danni gravi e incomprensibili alle famiglie di lavoratori che, per altro, sono già formati e dotati delle professionalità richieste».

Risparmio Casa è una catena di negozi presente in tutta Italia, che vende dai prodotti per la casa a quelli per la cura della persona, dagli accessori auto ai giocattoli. In Sicilia sono attualmente aperti due punti vendita a Ragusa e Licata.

