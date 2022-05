Confindustria, i Giovani imprenditori scelgono Palermo per un focus sul Mediterraneo

I Giovani Imprenditori di Confindustria hanno scelto Palermo per il loro prossimo incontro, «Med in Italy», una giornata di dibattito e confronto per conoscere e approfondire i trend che accomuneranno i paesi del Mediterraneo. Guidati dal presidente Riccardo Di Stefano, palermitano, e, alla presenza del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, i Giovani imprenditori si sono dati appuntamento venerdì 20, alle 9,30, a Palazzo dei Normanni.

Protagonisti del dibattito, che coinvolgerà grandi imprese, pmi e startup, rappresentanti della business community e del mondo del giornalismo e dell’accademia, saranno il made in Italy, l’export, l'energia, la sostenibilità e le sfide post pandemiche. Una coralità di voci, con l’obiettivo di offrire strumenti interpretativi per guardare al 2022 con più consapevolezza e fiducia. Tra gli altri interverranno, il presidente di Sicindustria, Gregory Bongiorno; il presidente di OTB, Renzo Rosso; il Ceo di Arsenale, Paolo Barletta; il presidente di Simest, Pasquale Salzano; il presidente della Raffineria di Gela, Walter Rizzi.

© Riproduzione riservata