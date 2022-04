Palermo, studenti a scuola di impresa con le storie di Smart Future Academy

Una giornata di orientamento e dialogo tra imprenditori e studenti. Martedì 5 aprile, dalle 8.15 alle 12.30 live su You Tube, “Smart Future Academy” torna in Sicilia, per la prima edizione nella città di Palermo, che vedrà un interessante panel di speaker del territorio scelti in collaborazione con la Camera di commercio di Palermo e Enna e Punto Impresa Digitale. L’evento consiste in una giornata di orientamento dedicata agli studenti delle superiori, nel quale corso della quale i ragazzi potranno ascoltare le testimonianze di uomini e donne che “ce l’hanno fatta” dove, per farcela si intende, “l’autorealizzazione personale e professionale - spiega Lilli Franceschetti, presidente di Smart Future Academy- Gli speaker racconteranno ai ragazzi la loro esperienza personale, rilevando le chiavi del loro successo”.

“Smart Future Academy - dice Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna - ha come obiettivo di aiutare i giovani a comprendere cosa vogliono fare da grandi, attraverso il contatto con straordinari personaggi dell’imprenditoria, della cultura, della scienza e dell’arte. Gli speaker porteranno sul palco virtuale la loro storia, i loro errori e i loro consigli, mostrando ai ragazzi come sia possibile raggiungere il successo. L'obiettivo è quello di contrastare la sensazione di inadeguatezza vissuta da molti giovani, dimostrando che è possibile realizzare i propri sogni, sempre con la giusta dose di formazione, aggiornamento, disciplina e costanza”.

Smart Future Academy propone ai giovani un format in veste informale, dove gli interventi degli speaker sono pensati in base al feedback dei ragazzi, con 8 minuti di racconto alternati ad altrettanti minuti per le domande dei ragazzi. “Che cosa farò da grande”, questo uno dei tanti dilemmi a cui gli speaker proveranno, tramite il racconto di successi e insuccessi, a rispondere in modo da aiutare gli studenti di ora a scegliere il proprio futuro. Smart Future Academy è un progetto aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori e completamente gratuito, sia per le scuole che per le famiglie e valido ai fini PCTO.

“La Camera di Commercio di Palermo Enna è lieta di ospitare questo evento di orientamento rivolto agli studenti delle superiori. Gli speaker che si succederanno il giorno della manifestazione online sono nomi di altissimo spessore. Sono sicuro - aggiunge Guido Barcellona, segretario generale della Camera di Commercio di Palermo Enna - che i ragazzi troveranno tantissimi spunti interessanti per realizzare con successo il lavoro che andranno a svolgere una volta adulti”

Smart Future Academy Palermo Online è realizzato in attuazione al protocollo d’intesa sottoscritto con Unioncamere, in collaborazione e con il contributo della Camera di commercio di Palermo e Enna, le principali associazioni datoriali nazionali e territoriali ed in coordinamento con gli uffici scolastici regionali e territoriali.

Ha ottenuto il patrocinio di Comune di Palermo, Punto Impresa Digitale, Coldiretti, CNA, Confapi, Confcommercio, Assoinfluencer ed è in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Punto Impresa Digitale, Coldiretti, CNA, Confcommercio, Federalimentare, Utilitalia, EIEF e con il sostegno del Consorzio per la Tutela del Grana Padano e illimity.

Modalità di Iscrizione agli eventi Smart Future Academy: Per partecipare è necessaria l'iscrizione online dell'istituto e delle classi sul sito di Smart Future Academy alla pagina iscrizioni: https://bit.ly/2Rpcia9; successivamente la segreteria invia una mail con le informazioni (link all'evento) affinché docenti e studenti possano partecipare; l'iscrizione è necessaria per poter avere successivamente l'attestato delle ore di frequenza. Le ore rientrano

