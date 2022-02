Palermo, Almaviva perde anche la commessa di Tim: 226 operatori rischiano il posto

Almaviva perde un altro appalto ed è a rischio il posto di lavoro di 226 operatori impegnati nella commessa di Tim. Lo scrive Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia in edicola oggi.

L’ipotesi per evitare i licenziamenti è che i dipendenti possano essere riassorbiti da un altro call center sfruttando la clausola sociale che renderebbe possibile il passaggio automatico al nuovo fornitore Comdata. Una doccia fredda e un risultato inaspettato che mette la parola fine, nel peggiore dei modi, alla trattativa commerciale con la compagnia telefonica: dopo mesi di discussioni, infatti, l’accordo con Tim non è stato raggiunto e l’attività terminerà ufficialmente il 28 febbraio.

Si apre, dunque, un’importante crisi per Almaviva e per i 420 lavoratori, di cui 189 assunti nel sito di Rende in Calabria: la società specializzata nei servizi di outsorcing ha proposto una road map per l’uscita che dovrà essere approfondita nei prossimi giorni ma è chiaro che adesso il futuro dei lavoratori è incerto.

