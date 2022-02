Palermo, dopo lo sciopero assunti i 4 lavoratori disabili della cooperativa Call

Si è risolta per il meglio la vicenda che a dicembre aveva visto sfumare l’assunzione di quattro lavoratori con disabilità grave della cooperativa Call, consorziata con Sintesi, che gestisce un call center con le quote d'obbligo di riserva della Wind Tre Spa. Dopo lo sciopero del 7 gennaio proclamato dalla rappresentanza sindacale dei tre presidi - Palermo, Roma e Napoli - le quattro persone con fragilità sono state regolarmente occupate.

«Il consorzio Sintesi di Palermo, precisa il responsabile delle Relazioni esterne e commerciali Alessandro Schirò - ha sempre sostenuto un ruolo importante per le proprie consorziate, principalmente per i lavoratori disabili, la nostra è una grande famiglia e anche se operiamo in tre Regioni diverse restiamo sempre uniti e non lasciamo nessuno indietro».

