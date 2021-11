Palermo, lavoro a tempo indeterminato per 100 rider: Just Eat avvia la selezione

C'è lavoro per 100 rider a Palermo con contratti a tempo indeterminato. Ad avviare la selezione è Just Eat, tra le principali aziende nel campo delle consegne a domicilio.

I lavoratori saranno inquadrati nel contratto collettivo aziendale di lavoro subordinato, così come prevede l'accordo tra la stessa Just Eat e i sindacati. Cresce infatti il settore del digital food delivery che a Palermo nell'ultimo anno ha registrato un notevole incremento con circa 500 accordi commerciali con ristoranti e pizzerie.

Come partecipare alla selezione

Per candidarsi a lavorare in Just Eat basta collegarsi a www.takeaway.com/drivers/it/ e compilare gli appositi spazi rispondendo anche ad alcune domande.

Ai rider che passeranno la selezione sarà messo a disposizione uno specifico corso di formazione di 12 ore con nozioni base, specifiche sulla professione e sul tema salute e sicurezza.

I dettagli sul contratto

Nel contratto che legherà Just Eat ai nuovi rider sono previsti l’applicazione di festività, lavoro straordinario, ferie, malattia, maternità o paternità secondo quanto regolamentato dal Ccnl e con retribuzione secondo quanto previsto dal contratto nazionale. Il compenso orario non sarà inferiore a 9 euro fino alla maturazione di un’anzianità lavorativa di due anni. A Palermo, in particolare sono previsti regimi orari di part time di 10, 20 o 30 ore. E i turni vengono pianificati mediante un’app.

Previste nel contratto anche indennità di rimborso chilometrico per l’utilizzo del proprio mezzo per le consegne, ciclomotore o bicicletta. Sul fronte sicurezza, a tutti saranno consegnatI i dispositivi di protezione individuale previsti dalla legge, ma anche caschi, indumenti specifici e antipioggia, zaino per trasportare il cibo. Ai dipendenti sarà anche fornita un’assicurazione in caso di gravi incidenti sul lavoro.

