Sicilia, concorsi negli ospedali: 114 posti di lavoro da assegnare, pronta la mappa

Sul tavolo ci sono 114 posti di lavoro. E costituiscono una delle più pesanti tornate di concorso nella sanità pubblica in Sicilia in tempi recenti. In palio ci sono incarichi di dirigente medico e altri di carattere tecnico amministrativo in vari ospedali siciliani. In più le Asp di Palermo e Trapani hanno avviato le selezioni per la creazione di varie graduatorie da cui attingere per assumere con contratti a tempo determinato. Il maggior numero di posti li ha messi a concorso il Policlinico di Catania. Sono tutti incarichi di dirigente medico: 14 in ortopedia e traumatologia, 9 in ginecologia e ostetricia, 4 in chirurgia maxillo facciale, 7 neurologia, 6 i neurochirurgia. Il totale fa 40 posti nel solo Policlinico etneo. La corsa alla presentazione delle domande scatterà dal momento in cui il bando verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale italiana, in uno dei prossimi numeri.

