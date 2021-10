Asp Palermo, ecco il bando per il concorso per 30 collaboratori amministrativi

Il bando per il concorso che l'Asp di Palermo ha indetto per assumere 30 collaboratori amministrativi è stato pubblicato sull'ultima Gazzetta ufficiale regionale. Ma i 30 giorni di tempo per presentare la domanda scatteranno da quando il testo verrà pubblicato anche sulla Gazzetta ufficiale italiana: un passaggio atteso a breve.

Il motivo per il quale questo testo è stato di difficile consultazione per quanti hanno letto le anticipazioni sul Giornale di Sicilia e sul sito Gds.it è legato al fatto che si tratta di una riapertura dei termini con modifica delle procedure selettive. Pur essendo quindi un bando che rimette tutto in discussione la base è quella pubblicata nel settembre 2020 (che a sua volta aggiornava un testo del 2019). E le domande già presentate restano valide, così come i requisiti richiesti.

Ciò che cambia – a parte il fatto di offrire una chance a chi non si è fatto avanti un anno fa - è che, non essendo mai iniziato, questo concorso ha dovuto adeguarsi alle nuove regole impartite dal governo nazionale con il cosiddetto decreto Brunetta. Dunque salta la preselezione che avrebbe ridotto il numero di partecipanti in vista del vero e proprio concorso e che era un punto centrale del vecchio bando. Il nuovo testo prevede solo una prova scritta e una orale. Ma se la pandemia proseguirà la Asp ha la possibilità di limitare il concorso alla sola prova scritta, che potrebbe effettuata anche da remoto.

IL BANDO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA

© Riproduzione riservata