Tari non pagata, a Palermo mancano 37 milioni: la mappa degli evasori quartiere per quartiere

A Palermo il 30% dei contribuenti, dalle utenze domestiche alle case di riposo fino ai campeggi e alle officine, non ha saldato la prima rata del primo semestre della Tari 2021, che avrebbe dovuto far incassare al Comune oltre 60 milioni di euro.

Al momento, secondo le tabelle stilate dal Comune, il mancato introito della prima tranche di pagamento che si doveva saldare a giugno è di circa 37 milioni. L’importo complessivo a fine anno - scrive Connie Transirico sul Giornale di Sicilia in edicola -, in base ai conti della Rap, che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti, è di 127 milioni. Solo il debito dei privati morosi ammonta intanto a oltre 18, con 147 mila ritardatari.

Allarma sopratutto in vista di una proiezione a chiusura del conguaglio, a fine dicembre, quando in molti potrebbero saldare il debito in unica soluzione. Ma se il trend dell’evasione fosse confermato, l’Amministrazione si troverebbe con circa 70 milioni in meno nella sua economia ed un tasso di evasione vicino al 60 per cento.

Tra i quartieri dove la cartella resta nel cassetto così come è stata recapitata, lo Zen con oltre 4.000 pagamenti sospesi che valgono 700 mila euro, oltre quattromila evasori nella zona del Tribunale (954 mila euro), 5.500 posizioni aperte per un debito di oltre un milione nell’asse Terrasanta-Borgo vecchio. Ma anche un migliaio che se la stanno prendendo calma nella zona del Giardino Inglese.

