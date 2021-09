Moda, nel primo semestre ricavi Giglio.com in crescita del 60%

Il CdA di Giglio.com Spa, società attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca su scala globale quotata su Aim Italia, ha approvato i risultati del primo semestre 2021, chiudendo con un incremento del 60% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, pari a 15,2 milioni di euro.

"Siamo stati in grado di registrare la più forte crescita semestrale della nostra storia, raddoppiando addirittura il volume del business rispetto al 2019 - dice l'ad e presidente di Giglio.com, Giuseppe Giglio -. Sono particolarmente orgoglioso del lavoro che il nostro team sta portando avanti sui mercati internazionali e del contributo che questi stanno dando al conseguimento dei risultati a fronte dei rilevanti investimenti che stiamo implementando. Questo ci permette di consolidare il nostro posizionamento come luxury fashion destination e di guardare con grande ottimismo al futuro".

Il risultato è frutto della crescita dei mercati internazionali, con gli Stati Uniti, ormai secondo mercato dopo quello italiano, in aumento del +160% sullo stesso periodo 2020 in termini di gross merchandising value. Solide crescite anche in UK, che segna un +111% nonostante la Brexit e in Francia, che segna un +132%. Da un punto di vista gestionale, l'azienda ha segnato un forte incremento dell'acquisizione dei clienti, +69% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, senza tuttavia perdere di efficienza nell'allocazione del budget di marketing digitale, dove tutti i key performance indicator rimangono stabili rispetto all'anno precedente.

